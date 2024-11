"Medicul cu lanterna" merge in Parlament. Vrea drepturi pentru pacienti!

Ioan Sirbu este poate cel mai cunoscut medic gorjean si candideaza acum pentru un post de deputat in Gorj, pe lista PNL. Este general-maior in rezerva, medic, profesor si, in mod firesc, proiectele pe care le propune sunt legate in primul rand de educatie si sanatate. A avut mii de pacienti, iar la serviciile lui au apelat inclusiv presedintele Traian Basescu sau premierul Emil Boc, dar si foarte multi gorjeni."Generalul", asa cum ii spun colegii de partid, spune ca sistemul medical trebuie ... citește toată știrea