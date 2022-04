Medicul gorjean care a tratat peste un milion de copii

Unul dintre cei mai iubiti si dedicati medici din Romania este din Gorj. Medicul pediatru Ana Culcer, de loc din comuna gorjeana Runcu, este unul dintre cei mai apreciati in bransa. In cei peste 50 de ani de activitate, medicul a tratat peste un milion de copii. Multora le-a dat o sansa la viata si i-a salvat cand altii nu aveau nicio speranta.Desi are un cabinet medical in capitala, Ana Culcer isi face timp, lunar, sa vina si la cabinetul deschis in Dobrita, sa consulte copiii din Gorj. ... citeste toata stirea