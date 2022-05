Doctorul Gheorghe Neata ramane arestat la domiciliu. Magistratii Tribunalului Gorj au decis sa prelungeasca masura arestului preventiv in cazul medicului acuzat de luare de mita.Gheorghe Neata a intrat in vizorul anchetatorilor din iulie, anul trecut. Mai intai, a petrecut cateva luni in arest preventiv, apoi a fost plasat in arest la domiciliu."Mentine masura arestului la domiciliu privind pe inculpatul Neata Gheorghe, ca ... citeste toata stirea