Merge in Parlament si isi lasa fiul la primarie...

Primarul reales din Ulmeni a decis sa renunte la mandatul local dupa ce a obtinut un loc in Camera Deputatilor pe listele PSD. In urma lui ramane la primarie fiul lui de 25 de ani, proaspat investit in functia de viceprimar.Lucian Morar lasa in urma responsabilitatile de edil pentru a fi deputat de Maramures."Dupa 16 ani dedicati administratiei publice locale am luat decizia de a renunta la functia de primar pentru a servi intereselor intregului Maramures, din functia de deputat. Vreau sa ... citește toată știrea