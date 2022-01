Mesaj: Atentie, domnule Iacobescu, nu va jucati cu focul! Nu ar fi mai bine sa stati linistit la pensie?

Primarul din Motru, Cosmin Morega, il avertizeaza public pe prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, sa-si vada de activitatea dumnealui si sa nu mai faca jocurile partidului care il sustine sa fie in continuare reprezentatul guvernului in teritoriu. Daca nu se poate detasa de partid, edilul il indeamna pe prefect sa stea linistit la pensie.Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, este acuzat ca vrea sa intervina in numirile politice marca PNL prin atributiile care ii sunt garantate de functia pe ... citeste toata stirea