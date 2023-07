Turistii care s-au aflat, in aceasta dupa-amiaza, pe Transalpina au fost avertizati prin mesaje Ro-Alert sa nu-si continue drumul spre localitatea Sugag, din Alba. Zeci de brazi au fost smulsi din radacini si au cazut pe carosabil.Pentru doi soti din Bucuresti, concediul s-a incheiat tragic. Pe masina in care se aflau a cazut un copac. A fost smuls din radacina de vantul puternic. O femeie care se afla in dreapta a murit pe loc. Sotul ei, care era la volan, a scapat miraculos cu doar cateva ... citeste toata stirea