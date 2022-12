Mesajul SAJ Gorj dupa accidentul rutier in care o ambulanta s-a facut praf si echipajul a fost ranit

Serviciul Judetean de Ambulanta Gorj trage un semnal de alarma! De fiecare dintre noi depinde cat de rapid poate fi intervenit in cazul unei solicitari. Mesajul vine in contextul in care un grav accident rutier, in care a fost implicata si o ambulanta, s-a petrecut in Targu Jiu.Pe pagina de Facebook a Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj a fost postat un mesaj care face trimitere la faptul ca tragedia petrecuta weekend-ul trecut putea fi evitata daca soferul cisternei dadea dovada de o mai ... citeste toata stirea