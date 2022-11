Meteorologii anunta ninsori la munte de astazi

Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca vremea se va schimba radical de astazi. Iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, iar romanii se vor confrunta cu fenomene extreme.Ziua de 17 noiembrie vine cu temperaturi de inghet, lapovita sau ninsori la munte. In sudul tarii vor predomina ploile.Joi, vremea se va schimba considerabil in cea mai mare parte a tarii, iar in est si pe alocuri in centru si in nord valorile termice vor deveni mai scazute decat cele normale in a doua decada ... citeste toata stirea