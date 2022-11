Meteorologii anunta ploi torentiale si ninsori

Judetul Gorj se afla sub cod galben de vreme rea pana la ora 10, in aceasta dimineata. Meteorologii au anuntat, in continuare, ploi torentiale in zonele joase si ninsori in zona montana.La peste 1700 de metri altitudine, ANM anunta ninsori. In statiunea Ranca, ploile au topit primul strat de zapada depus la finalul saptamanii trecute.In intervalul 20 noiembrie, ora 10 - 21 noiembrie, ora 10 va ploua insemnat cantitativ in Oltenia, in cea mai mare parte a Munteniei, precum si in zonele ... citeste toata stirea