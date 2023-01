Meteorologii anunta temperaturi negative si ninsori

Presedintele Autoritatii Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anuntat ca, saptamana aceasta, in unele zone din Romania, se vor inregistra temperaturi de -15 grade Celsius.Zonele depresionare sunt cele in care temperaturile vor cobori cel mai mult. In capitala temperaturile medii vor fi de -7 grade Celsius. De asemenea, cantitatea de precipitatii sub forma de ninsoare va creste in urmatoarea saptamana."Acest acest ciclon polar e posibil sa mai aduca aceste caderi masive de ... citeste toata stirea