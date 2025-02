Migala si pasiune in fiecare martisor tricotat

O femeie din Balesti, din judetul Gorj, isi pune pasiunea si talentul in fiecare martisor pe care il tricoteaza cu dragoste.Mariana Vladulescu a inceput in urma cu doi ani sa creeze martisoare tricotate.A avut ideea de a le scoate la vanzare, iar de atunci nu a mai privit inapoi. Desi munca depusa nu se reflecta intotdeauna in preturile modice cu care le vinde, pentru ea este vorba de o pasiune care se transforma in cadouri pentru cei care apreciaza munca manuala.Mariana isi expune pana ... citește toată știrea