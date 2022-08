Mihai Alexandru Bratu, cel mai bun olimpic roman din istorie la Lingvistica, vrea sa studieze in Olanda

Liceanul Mihai Alexandru Bratu din Targu-Jiu a fost desemnat cel mai bun participant roman din toate timpurile de la Olimpiada Internationala de Lingvistica. Elev in clasa XI-a la Colegiul National "Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu, Mihai a castigat de doua ori medalia de aur la Olimpiada Internationala de Lingvistica, in anii 2021 si 2022.In plus, el a castigat in acest an si medalia de argint la Olimpiada Internationala de Geografie.De mentionat este ca Mihai a reusit, tot in acest an, sa ... citeste toata stirea