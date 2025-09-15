Editeaza

Mihai Weber, afaceri in energie verde si tranzactii cu masini de lux alaturi de milionari din Gorj

Sursa: Pandurul
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 07:00
Liderul PSD Gorj, Mihai Weber, secretar general adjunct al PSD si presedinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor, este implicat intr-o noua afacere in domeniul energiei regenerabile. Alaturi de milionari locali precum Mirel Lila, Emil Tomescu si Dragos Dan-Morega, Weber a intrat in firma 2M Energy Storage SRL, dupa ce anterior a castigat 1,5 milioane de lei din vanzarea unei alte companii similare. La toate acestea se adauga tranzactii cu ...citește toată știrea

Pandurul
