Mii de amenzi aplicate soferilor care au parcat in Targu Jiu si nu au platit taxa

Politistii locali din Targu Jiu au aplicat in acest an aproximativ 2.500 de amenzi soferilor care au parcat in municipiul Targu Jiu, dar au uitat sa achite taxa introdusa de primarie, care este in zona centrala de trei lei pe ora."Au fost aplicate 2.500 de sanctiunii in ceea ce priveste locurile de parcare publice cu plata. Numarul avertismentelor in aceeasi perioada este cel putin egal sau poate mai mare", a spus Florin Baluta, directorul executiv al Politiei Locale Targu Jiu.Politistii ... citeste toata stirea