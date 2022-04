Mii de consultatii psihiatrice, la spitalul din Targu Jiu

Mii de gorjeni au fost consultati, anul trecut, la Centrul de Sanatate Mintala ce functioneaza in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu. Acesta a fost deschis in 2018.Pe parcursul anului 2021 s-au efectuat un numar total de 3.491 de consultatii psihiatrice, 210 internari de zi, 1.900 consultatii psihologice si de psihodiagnostic. Anul acesta, au fost efectuate peste 1.130 de consultatii psihiatrice, peste 510 consultatii psihologice si peste 60 de internari de zi.Internarile in ... citeste toata stirea