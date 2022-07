Mii de romani, asteptati la balciul de la Polovragi

Balciul de Sf. Ilie de la Polovragi aduce mii de vizitatori in fiecare an, fiind printre cele mai importante din judetul Gorj. Vin aici, in fiecare an, circa 600 de comercianti, cu produse de toate felurile si pentru toate nevoile.Anul acesta, targul va avea loc in perioada 16-20 iulie, pregatirile fiind pe final. Vor fi mesteri populari, comercianti, terase, locuri de joaca pentru copii.In data de 19 iulie, de la ora 18.00, pe scena din incinta targului se va ... citeste toata stirea