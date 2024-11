Mii de tone de sare si nisip, la inceput de iarna

Consiliul Judetean Gorj anunta ca au fost finalizate pregatirile pentru mentinerea in stare de viabilitate a drumurilor publice judetene si desfasurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta pe durata sezonului de iarna 2024-2025.Pentru interventiile si activitatile specifice sezonului rece sunt asigurate, pana la aceasta data, stocurile de materiale antiderapante cu urmatoarele cantitati: 1510 tone de sare si 9720 tone de nisip, distribuite in bazele de deszapezire din localitatile ... citește toată știrea