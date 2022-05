Ministrul Mediului Tanczos Barna a anuntat ca a fost alocat un buget de 730 milioane de euro pentru paduri prin Planul National de Redresare si Rezilienta si ca pana la sfarsitul anului 2026 vom avea 56.700 ha de paduri noi."Romania are nevoie de paduri noi, de paduri sanatoase, pentru ca acestea reprezinta cea mai puternica arma in lupta impotriva schimbarilor climatice. De aceea, am alocat un buget de 730 milioane de euro pentru paduri prin Planul National de Redresare si Rezilienta", a ... citeste toata stirea