Milioane de lei investiti in pepiniere din Gorj

Aproximativ trei milioane de lei vrea sa investeasca Romsilva in mai multe pepiniere din judetul Gorj. In zece ocoale silvice se vor face lucrari de impaduriri. Romsilva a demarat deja licitatia pentru acestea.Impaduririle se vor face pe raza ocoalelor silvice din Targu-Carbunesti, Motru, Novaci, Pades, Polovragi, Pesteana, Hurezani, Runcu, Tismana si Targu Jiu.Romsilva a pus la bataie un buget de 2,8 milioane de lei."Servicii de regenerare a padurilor (arboretelor) in terenuri normale ... citește toată știrea