Editeaza

Milioane din Tranzitie Justa pentru firma sotiei deputatului Weber. Asociatii sunt persoane cu legaturi in exploatarile de carbune si calcar

Sursa: Pandurul
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:00
21 citiri
foto facebook: Mihai Weber si sotia sa, Mariana-Carmen Weber

Sotia liderului PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, Mariana-Carmen Weber, este asociat majoritar intr-o firma care a accesat o finantare de peste 6 milioane de lei prin Programul Tranzitie Justa, pentru construirea unei fabrici de piese si a unei centrale fotovoltaice. Pentru ca lucrurile sa fie si mai interesante, asociatii acesteia in firma 2M PULSAUTO SRL sunt Adina Carlaont - sotia unui om de afaceri din Motru, Silviu Carlaont, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
A mintit ministrul? Comisia Europeana nu a primit nicio cerere oficiala de prelungire a energiei pe carbune
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan , afirma ca Romania a cerut Comisiei Europene prelungirea termenului ...
Premierul Ilie Bolojan: Asa nu mai putem continua, Complexul Oltenia trebuie restructurat
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Romania trebuie sa isi ...
Drumuri din Gorj "asfaltate" cu moloz, cu acceptul tacit al Garzii de Mediu
In judetul Gorj, satenii isi pot nivela drumurile neasfaltate cu moloz sau cu deseuri provenite din ...
ActualitateBusinessSportLife Show