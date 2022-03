Militar roman calcat de un tanc

Un militar roman a murit intr-un accident, in poligonul Smardan dn judetul Galati. Militarul, plutonier in Batalionul 284 Tancuri "Cuza Voda" din Galati, a decedat vineri, pe timpul activitatilor de instruire in cadrul unui exercitiu de conducere a tancului, fara trageri de lupta, informeaza Ministerul Apararii Nationale."Militarul coordona manevrele in vederea inceperii deplasarii unui tanc, moment in care a fost prins intre tancul aflat in miscare si una dintre laturile amplasamentului in ... citeste toata stirea