Minerii anunta proteste de amploare

Minerii si energeticienii din Gorj anunta proteste de amploare. Primul va avea loc, in aceasta saptamana, la Targu Jiu, dupa care, spre finalul lunii, va fi organizata o miscare cu zeci de mii de oameni in fata Guvernului.Confederatia Meridian va organiza un miting cu aproape 40 de mii de oameni, anunta Constantin Cretan, liderul Federatiei Nationale a Muncii, care este afiliata la Meridian."Eu am intrat de trei ori la premierul Ciolacu, dar nu s-a tinut de promisiune pentru ca i-a tradat ... citește toată știrea