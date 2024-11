Minerii au asteptari mari de la intalnirea cu liderul PSD

Salariatii Complexului Energetic Oltenia spera sa obtina promisiuni ferme de la premierul Marcel Ciolacu, cu privire la renegocierea planului de restructurare a companiei. Potrivit planului actual, la 1 ianuarie 2026, toate capacitatile pe carbune vor fi inchise, in conservare sau trecute in rezerva tehnica.Presedintele PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, este cel care va intermedia intalnirea liderilor sindicali din CE Oltenia cu premierul Marcel Ciolacu. "In primul rand, trebuie sa stim care ... citește toată știrea