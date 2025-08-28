Editeaza

Minerii si energeticienii din Oltenia, cu 7.000 de lei mai saraci: "Un concediu mai putin pentru familie, o factura mai greu de platit"

Sursa: Pandurul
Joi, 28 August 2025, ora 07:21
Pierderile financiare ale angajatilor Complexului Energetic Oltenia nu mai sunt doar statistici - se traduc direct in lipsuri pentru familii. Liderul sindical de la Termocentrala Isalnita, Nicusor Vaduva, spune ca fiecare salariat a pierdut, numai in acest an, cel putin 7.000 de lei din drepturile salariale.

Concret, asta poate insemna pentru o familie: un concediu ratat, cateva rate neplatite la timp, sau luni intregi in care bugetul devine tot mai strans.

Pandurul
