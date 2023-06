Schimbarile de pe scena politica vor produce modificari si in sportul romanesc. Ministerul Sportului va fi transformat in Agentia pentru Sport, una ce va fi subordonata Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse.Ministerul Sportului dispare din Romania, fostul ministru, Eduard Novak, avand o reactie dura dupa decizia luata de Guvern.Ministerul Sportului urmeaza sa dispara ca institutie si se va transforma in Agentia pentru Sport, care va fi integrata in Ministerul Familiei, ... citeste toata stirea