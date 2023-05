Ministrul Educatiei, Ligia Deca, transmite ca exista sanse sa se prelungeasca anul scolar, in cazul in care se prelungeste greva profesorilor. Dupa discutiile avute cu Marius Budai, Ministrul Muncii, si cu sindicalistii din educatie, s-a ajuns la concluzia ca nu va exista niciun elev fara situatie incheiata si fara posibilitatea de a da examenele."Exista solutii in cazul in care aceasta perioada se prelungeste, vom prelungi si noi anul scolar. Nu exista varianta in care sa nu finalizam in ... citeste toata stirea