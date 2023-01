Ministrul energiei anunta primele concluzii ale controlului la CEO. A demis Directoratul din ziua accidentului

Ministrul energiei Virgil Popescu anunta schimbarea mai multor persoane, printre care si noul sef al carierei Jilt, care era de serviciu in ziua in care s-a produs accidentul.El mai spune ca a eliberat din functie cei doi membri ai directoratului, acestia fiind Daniel Burlan si Marius Negru.Nu a spus explicit numele celor doi membri ai Drectoratului, insa la vremea aceea directorii cu mandat in Directorat erau Burlan si Negru. "In plus, fata de eliberarea din functie a celor doi membri ai ... citeste toata stirea