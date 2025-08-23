Editeaza

Ministrul Energiei nu intelege de ce Romania si-a inchis capacitatile de productie. Nici noi!

Haosul din domeniul energetic ar putea ajunge pe masa Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat ca a descoperit probleme grave in sistem inca de la preluarea mandatului si ca intentioneaza sa sesizeze CSAT, considerand situatia una de siguranta nationala.

"Imi este foarte greu sa gasesc o veste buna in haosul pe care l-am gasit in acest sistem extrem de complicat, in care toata lumea da vina pe toata lumea. Cum, in 10 ani de zile, Romania si-a ...citește toată știrea

