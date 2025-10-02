Editeaza

Ministrul Ivan spune ce a vorbit la Bruxelles: Daca decidem sa pastram carbunele platim 2 miliarde de euro penalitate

Sursa: Pandurul
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 06:51
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat ca Romania risca sa plateasca o penalitate de aproximativ 2 miliarde de euro in cazul in care va decide sa mentina in functiune centralele pe carbune ale Complexului Energetic Oltenia, dupa termenul de sfarsit de an 2025 asumat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

Oficialul a relatat o discutie purtata la Bruxelles cu Celine Gauer, sefa Unitatii de Implementare a PNRR la nivel european, care i-a reamintit ca Romania si-a asumat, ...citește toată știrea

