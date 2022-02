Minor de 14 ani lovit cu un cutit in cap de catre tatal vitreg. Agresorul este acuzat de tentativa de omor

Un baiat de 14 ani, din Targu Jiu, a ajuns, in seara zlei de joi, 10 februarie, la spital dupa ce a fost lovit in cap cu un cutit de catre tatal sau vitreg. Cei doi soti au iesit la un restaurant din Targu Jiu, dar, la un moment dat, au inceput sa se certe. Barbatul a aruncat cu un cutit care era pe masa in fiul sau vitreg. Baiatul a fost lovit in cap. Agresorul este acuzat acum de tentativa de omor. "Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca, in urma unei discutii in ... citeste toata stirea