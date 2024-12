Minora data disparuta

O fata de 14 ani, din Targu Jiu, a fost data disparuta! Mama ei a alertat Politia. Cei care au informatii despre locul in care se afla fata sunt rugati sa sune la 112."In aceasta dupa-amiaza, la ora 15:40, politistii gorjeni au fost sesizati in mod direct, de o femeie, din Targu Jiu, cu privire la faptul ca, la data de 9 decembrie, fiica sa minora, Ghinea Anisia Cecilia Luminita, in varsta de 14 ani, ar fi plecat de la domiciliu si nu ... citește toată știrea