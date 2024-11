Minori deveniti traficanti de droguri

Tribunalul Gorj a condamnat marti trei persoane implicate intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Unul dintre inculpati, G.D.L., a primit o pedeapsa de 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru trafic de droguri in forma continuata.Ceilalti doi, fiind minori, au primit masuri educative: unul va fi internat intr-un centru educativ timp de 1 an si 2 luni, iar o adolescenta va avea masura de asistare zilnica pentru o perioada de 6 luni.In prezent, doi dintre inculpati se afla in arest ... citește toată știrea