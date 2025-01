Miscare la inceput de an. Au mers pe jos din Baia de Fier pana la Ranca!

Au inceput anul in forta! Sportivii care fac parte din Clubul Montan Whitw Wolf din Baia de Fier au continuat traditia. Si in acest an, au organizat Raidul Noului An. Au mers pe jos din Baia de Fier, prin padure, pana la Ranca.Evenimentul a ajuns deja la cea de-a unsprezecea editie. Pe traseu, si in acest an, cei care s-au incumetat sa porneasca la drum au descoperit peisaje superbe."Raidul Noului An este organizat de Montan Club White Wolf din Baia de Fier in colaborare cu Universitatea ... citește toată știrea