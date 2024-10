Misiunea politistilor s-a sfarsit la spital

Doi politisti din Arges au fost raniti marti seara, intr-un accident provocat de o soferita de 42 de ani.Echipajul se afla in patrulare in acele clipe. Primele date arata ca femeia care conducea un bolid a incercat sa depaseasca o coloana de masini, insa ajunsa pe celalalt sens de mers a spulberat autospeciala.In urma impactului violent, cei doi subofiteri au ramas captivi in vehicul si a ... citește toată știrea