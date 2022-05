Mita pentru deszapezire

Patronul unei firme de exploatare a lemnului a fost condamnat, in prima instanta, la sase ani de inchisoare cu executare pentru dare de mita.Nistor Emil a fost trimis in judecata in vara anului trecut, fiind acuzat ca a oferit 8.000 de lei mita unui sef de la Sectia de Drumuri Nationale Alba pentru deszapezirea unei portiuni din DN 67C Transalpina, pentru ca afaceristul sa poata exploata lemnul contractat in Muntii Sebesului.Hotararea Tribunalului Alba, pronuntata zilele trecute, nu este ... citeste toata stirea