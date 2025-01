Mobilizare dupa incendiul din Runcu

Tragediile unesc oamenii! Dupa incendiul violent care a ars din temelii o casa in comuna gorjeana Runcu, mai multi localnici s-au mobilizat sa sprijine familia greu incercata in toiul iernii.Familia are nevoie de materiale de constructii si mana de lucru ca sa poata sa refaca locuinta distrusa de flacari. Rudele au pus la dispozitie si un cont unde gorjenii pot sa doneze orice suma pentru a recladi casa."Care puteti si aveti din putinul vostru materiale ,orice cu ce puteti ajuta! Nu mai ... citește toată știrea