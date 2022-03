Mobilizare impresionanta a gorjenilor care vin sa doneze pentru Ucraina. "Au venit pensionari cu lacrimi in ochi"

Sute de locuri de cazare pentru refugiatii din Ucraina sunt oferite de catre proprietarii de pensiuni si case de vacanta din zona montana Ranca, din Muntii Parang, Gorj. De asemenea, alte sute de locuri sunt oferite in caminele scolare si in campusul Universitatii "Constantin Brancusi" din Targu Jiu. Constantin Panescu, proprietar de pensiune si sef al asociatiei concesionarilor, spune ca sunt locuri libere in pensiuni si hoteluri deoarece se apropie finalul sezonului rece: "Ne-am sfatuit si ... citeste toata stirea