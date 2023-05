Mobilizare in timp record la Tismana. Acoperisul casei care a ars in urma cu cateva saptamani a fost refacut. Intreaga comunitate s-a reunit pentru a-i ajuta pe tineri.In satul Gornovita, din Tismana, o familie a ramasa sub cerul liber in urma unui incendiu. Tinerii proprietari se pregateau de nunta. Acestia au un bebelus de o luna si doar o minune a facut ca incendiul sa nu izbucneasca pe timpul noptii. "Daca lua foc noaptea, eram morti toti. Suntem noi, baiatul, nora si un bebelus de o luna. ... citeste toata stirea