Modernizarea retelei de transport public in comun din Targu Jiu, in intarziere

Lucrarile de modernizare a transportului public in comun din Targu Jiu prezinta o oarecare intarziere, in sensul ca stalpii pentru circulatia troleibuzelor inca nu au inceput sa fie montati, desi aceasta etapa era prevazuta sa inceapa cu peste o luna in urma."La stalpii metalici au fost niste probleme legate de executie. Acestia trebuiau sa fie livrati la sfarsitul lunii noiembrie - inceputul lunii decembrie, insa se vor livra incepand cu aceasta luna si vor incepe sa fie montati de la ... citeste toata stirea