Modrea: Exista posibilitatea sa candidez la Primaria Municipiului Targu-Jiu

PNL are primar la al doilea mandat la Targu Jiu, pe Marcel Romanescu, dar cu toate acestea exista si alti liberali care vor sa candideze in 2024 pentru acest post.Unul dintre ei este Dumitru Modrea, primarul din Turcinesti, localitate aflata langa municipiul Targu Jiu."M-am nascut in Targu-Jiu, e adevarat. Am aterizat la Turcinesti pentru ca mi-a placut foarte mult, in urma cu 33 de ani, dar viata mea a fost si este la Targu-Jiu. Toate rudele, toti prietenii, toate cunostintele... Pentru ... citeste toata stirea