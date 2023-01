Moment de reculegere pentru minerii inmormantati astazi

Sunt momente cumplite, astazi, pentru familiile celor trei mineri care au murit in accidentul de la Jilt Sud. Acestia sunt condusi, astazi, pe ultimul drum. In cariere, colegii lor au tinut un moment de reculegere in memoria celor trei mineri.In Matasari, au fost declarate trei zile de doliu.Dragos, Gheorghe si Costi au murit sufocati in tancheta care ar fi ramas fara frane si s-a rasturnat in Cariera Jilt Sud.Au lasat in urma copii, parinti, frati, prieteni care nu se pot impaca cu ... citeste toata stirea