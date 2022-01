Moneda olandeza care a a fost stramosul leului romanesc. "Avea pe avers un leu stand pe labele din spate"

Primele monede cu numele "leu" au aparut in anul 1867, sub domnia lui Carol I. Scriitorul Stefan Agopian, care a fost un numismat pasionat, a prezentat, pe scurt, istoria monedei nationale. Acesta arata ca pe teriroriul Romaniei au circulat numeroase monede, de o diversitate mare. "Inca din antichitate, pe teritoriul istoric al Romaniei circulasera sute de monede, de o diversitate care ma fascina, asa ca am inceput sa strang monedele care in decursul timpului ii facusera fericiti sau ii ... citeste toata stirea