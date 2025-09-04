Editeaza

"Mori cu dreptatea in mana" - cum vede un excavatorist viitorul CE Oltenia

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 07:11
Viitorul Complexului Energetic Oltenia ramane in ceata, in lipsa unei decizii clare a Guvernului privind rezerva de capacitate. Din 1 ianuarie 2026, grupurile pe carbune ar urma sa intre in sistem doar la cererea Dispeceratului Energetic National, dar nimeni nu stie cum va functiona compania sau cum vor fi platiti angajatii care vor lucra in aceste conditii.

Aceasta incertitudine apasa tot mai mult pe umerii minerilor si energeticienilor. "Rezerva de capacitate nu ne ajuta prea mult. Nu poti ...citește toată știrea

