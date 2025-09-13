Editeaza

Mormane de gunoi in apropiere de Colegiul Spiru Haret. Subprefectul Garbaciu: Am chemat Garda de Mediu

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 13:38
Subprefectul de Gorj, Iani Garbaciu, a lansat critici dure la adresa administratiei locale din Targu Jiu, dupa ce a constatat situatia deplorabila din apropierea Colegiului National "Spiru Haret", unde lucrarile de anvelopare a unui bloc au lasat in urma un morman de moloz si deseuri edilitare. De luni de zile localnicii din zona asteapta ca cineva sa ridice aceste gunoaie.

Luni, mormanele de gunoi vor disparea, dar vor disparea si problemele din Targu Jiu, se intreba Iani Garbaciu.

