Motociclist de 16 ani, ranit. update: A murit!

Un accident rutier a avut loc vineri seara in localitatea gorjeana Dragotesti. Un motociclist in varsta de 16 ani a fost implicat in acest accident grav.In acest moment, echipajele de salvare ii acorda tanarului primul ajutor la fata locului.Vom reveni cu mai multe detalii despre starea acestuia si circumstantele accidentului pe masura ce informatiile devin disponibile.actualizare: Din pacate, baiatul a murit. "Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a ... citește toată știrea