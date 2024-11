Motrenii pot plati caldura direct la UATAA

Motru are incalzire in sistem centralizat, agentul termic fiind furnizat de UATAA. Uzina are de incasat foarte multi bani de la localnici. Pentru ca asociatiile de proprietari nu platesc facturile, Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa Motru anunta ca localnicii mai au o varianta de plata."Avand in vedere datoria totala a Asociatiilor de Proprietari in valoare de 15.180.294,80 lei, la data de 30.09.2024 fata de SC UATAA Motru SA, facem urmatoarea precizare:- Societatea noastra ofera ... citește toată știrea