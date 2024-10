Motrenii vor caldura: V-ati obisnuit sa va bateti joc de noi, platim si stam in frig!

Locuitorii orasului Motru sunt foc si para pe conducerea Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu apa! Supararea oamenilor are legatura cu faptul ca, in ciuda temperaturilor scazute, inregistrate noaptea, ei nu beneficiaza de caldura.Societatea a anuntat ca va incepe furnizarea agentului termic, in sistem centralizat, abia la sfarsitul acestei saptamani. Oamenii sustin ca, in prezent, "ingheata in case". In plus, ei se tem ca vor pati ca in anii trecuti, cand din cauza unor defectiuni, nu au ... citește toată știrea