Motru: Elevii merituosi vor fi premiati

Elevii din Motru care au obtinut rezultate la competitii nationale vor fi premiati de autoritati in aceste zile. Primaria cauta fonduri sa motiveze si dascalii care au muncit cu acesti elevi merituosi.Indiferent de disciplina, toti copiii motreni care s-au intors cu medalii de la concursurile nationale vor fi premiati in acest an, de autoritatile locale. De asemenea, si dascalii care i-au pregatit pentru aceste competitii vor primi bani de la primarie."Vor fi premiati copiii care au ... citeste toata stirea