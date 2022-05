Motru: Vrea sa redeschida strandul lasat in paragina

Lasat in paragina cativa ani la rand, strandul din Motru s-a degradat si are nevoie de investitii serioase ca sa fie folosit. Peretii au mucegait, ploua in cladire, iar autoritatile au alocat fonduri sa reabiliteze strandul si sa-l redeschida.Strandul a fost realizat in urma cu aproape sapte ani, dar de patru ani nu a mai fost deschis. De cand are lacatul pus, deja s-a degradat.65 de mii de lei a alocat primaria pentru lucrari de hidroizolatie la strand si tot mai este nevoie de lucrari. ... citeste toata stirea