Mrejeru de la ISJ Gorj: Am nepoatele doctorite, nu am pe cine sa angajez

Noul inspector general al Inspectoratului Scolar Judetean face lumina in cazul primei modificari pe care a facut-o in echipa institutiei. Marcela Mrejeru sustine ca ea a adus-o in inspectorat pe secretara pe care a dat-o afara in prima zi de mandat. Fosta sefa a ISJ Gorj, Dana Constantinescu, o pastrase pe post, dar pentru ca a ramas, Mrejeru a inteles gestul secretarei ca fiind lipsit de loialitate.Intr-o prima emisiune dupa numirea la Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, Marcela Mrejeru ... citeste toata stirea